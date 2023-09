AC Milan Sends 14 Players Out On International Duty

AC Milan have three wins in their opening three games and now head out on a two week international break. 14 Rossoneri are called up to play in friendlies, Euro 2024 qualifiers and AFCON 2023 qualifiers.

As per the official statement, here are the players heading out and their matches:

Olivier Giroud, Theo Hernández and Mike Maignan (France)

France v Ireland: Thursday 7 September, 20:45 CEST, Paris - 2024 Euro Qualifiers

Germany v France: Tuesday 12 September, 21:00 CEST, Dortmund - Friendly

Rafael Leão (Portugal)

Slovakia v Portugal: Friday 8 September, 20:45 CEST, Bratislava - 2024 Euro Qualifiers

Portugal v Luxembourg: Monday 11 September, 20:45 CEST, Faro Algarve - 2024 Euro Qualifiers

Simon Kjær (Denmark)

Denmark v San Marino: Thursday 7 September, 20:45 CEST, Copenhagen - 2024 Euro Qualifiers

Finland v Denmark: Sunday 10 September, 18:00 CEST, Helsinki - 2024 Euro Qualifiers

Rade Krunić (Bosnia)

Bosnia v Liechtenstein: Friday 8 September, 20:45 CEST, Zenica - 2024 Euro Qualifiers

Iceland v Bosnia: Monday 11 September, 18:45 CEST, Reykyavik - 2024 Euro Qualifiers

Christian Pulisic and Yunus Musah (United States)

USA v Uzbekistan: Saturday 9 September, 23.30 CEST, St. Louis - Friendly

USA v Oman: Wednesday 13 September, 02:30 CEST, Minneapolis - Friendly

Malick Thiaw (Germany)

Germany v Japan: Saturday 9 September, 20:45 CEST, Wolfsburg - Friendly

Germany v France: Tuesday 12 September, 21:00 CEST, Dortmund - Friendly

Tijjani Reijnders (The Netherlands)

The Netherlands v Greece: Thursday 7 September, 20:45 CEST, Eindhoven - 2024 Euro Qualifiers

Ireland v The Netherlands: Sunday 10 September, 19:45 CEST, Dublin - 2024 Euro Qualifiers

Noah Okafor (Switzerland)

Kosovo v Switzerland: Saturday 9 September, 20:45 CEST, Pristina - 2024 Euro Qualifiers

Switzerland v Andorra: Tuesday 12 September, 20:45 CEST, Sion - 2024 Euro Qualifiers

Luka Jović (Serbia)

Serbia v Hungary: Thursday 7 September, 20:45 CEST, Belgrade - 2024 Euro Qualifiers

Lithuania v Serbia: Sunday 10 September, 20:45 CEST, Kaunas - 2024 Euro Qualifiers

Samuel Chukwueze (Nigeria)

Nigeria v São Tomé: Sunday 10 September, 18:00 CEST, Uyo - Africa Cup of Nations Qualifier

Fikayo Tomori (England)