Serie A Announce Fixture List For 2022/23 Season; AC Milan Start Against Udinese

Lega Serie A have announced the fixtures list for the upcoming 2022/23 season via the Milan website:

Here’s the complete list of all 38 games that await the Rossoneri:

FIRST HALF OF THE SEASON

Matchday 1 (13/14 August 2022): AC Milan v Udinese

Matchday 2 (20/21 August 2022): Atalanta v AC Milan

Matchday 3 (27/28 August 2022): AC Milan v Bologna

Matchday 4 (31 August 2022): Sassuolo v AC Milan

Matchday 5 (3/4 September 2022): AC Milan v Inter

Matchday 6 (10/11 September 2022): Sampdoria v AC Milan

Matchday 7 (17/18 September 2022): AC Milan v Napoli

Matchday 8 (1/2 October 2022): Empoli v AC Milan

Matchday 9 (8/9 October 2022): AC Milan v Juventus

Matchday 10 (15/16 October 2022): Hellas Verona v AC Milan

Matchday 11 (22/23 October 2022): AC Milan v Monza

Matchday 12 (29/30 October 2022): Torino v AC Milan

Matchday 13 (5/6 November 2022): AC Milan v Spezia

Matchday 14 (9 November 2022): Cremonese v AC Milan

Matchday 15 (12/13 November 2022): AC Milan v Fiorentina

Matchday 16 (4 January 2023): Salernitana v AC Milan

Matchday 17 (7/8 January 2023): AC Milan v Roma

Matchday 18 (14/15 January 2023): Lecce v AC Milan

Matchday 19 (21/23 January 2023): Lazio v AC Milan

SECOND HALF OF THE SEASON